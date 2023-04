Każda miłośniczka paznokci marzy o pięknie zdobionych i błyszczących paznokciach. Jednym z najmodniejszych sposobów na uzyskanie takiego efektu jest nałożenie pyłku. Jak jednak wykonać ten zabieg krok po kroku i osiągnąć efekt jak z profesjonalnego salonu? Oto kilka porad, które przybliżą Cię do wymarzonego manicure’u.

Przygotowanie paznokci przed nałożeniem pyłku to klucz do sukcesu. W pierwszej kolejności dokładnie oczyść płytkę paznokcia z pozostałości lakieru lub innych kosmetyków. Następnie nadaj paznokciom odpowiedni kształt i długość przy pomocy pilnika, a ich płytkę delikatnie wypoleruj. W ten sposób zapewnisz idealną powierzchnię do nałożenia hybrydy, którą wykończysz połyskliwym pyłkiem. Ostatnim krokiem jest oczyszczenie płytki z wszelkich pozostałości piłowania i polerowania za pomocą specjalnego cleanera.

Jak wybrać pyłek do paznokci?

Wybór odpowiedniego pyłku do paznokci jest niezwykle ważny, gdyż od niego zależy efekt końcowy. Możesz wybierać spośród pyłków holograficznych, metalicznych lub brokatowych. Każdy z nich daje inny efekt, dlatego warto eksperymentować i wybrać ten, który najbardziej Ci odpowiada. Pamiętaj jednak, że pyłek powinien być wysokiej jakości, aby nie odpryskiwał i utrzymał się na paznokciach przez dłuższy czas. Jeśli chodzi o kolor pyłku, możesz dobrać go do lakieru bazowego lub zdecydować się na kontrastowy odcień. Tutaj panuje pełna dowolność. Co więcej, pyłki opalizują różnymi barwami, rezultat może być zatem za każdym razem całkiem inny. Wszystkie rodzaje pyłków do paznokci znajdziesz w dedykowanej zakładce Cosmetics Zone.

Z pyłkiem do paznokci stworzysz olśniewające stylizacje

Nakładanie pyłku do paznokci – pod czy na topie hybrydowym?

Po wyborze odpowiedniego pyłku czas na aplikację. Najlepszym sposobem na nałożenie pyłku jest użycie aplikatora, którym delikatnie przyciśnij pyłek do płytki paznokcia. Możesz również użyć pędzelka lub gąbeczki. W zależności od tego, który produkt wybierzesz, metody nakładania są nieco inne. W przypadku pyłków opalizujących, czyli takich dających efekt lustra, aplikację zostawiamy na sam koniec wykonywania hybrydy. Po pokryciu manicure’u topem No Wipe (którego nie przemywamy cleanerem) oraz jego utwardzeniu nałóż warstwę pyłku. Delikatnym czystym pędzelkiem usuń jego nadmiar i ponownie pomaluj topem.

Jeśli wybierzesz brokatowy pyłek, zaaplikuj go na utwardzony lakier kolorowy. Pod wpływem światła LED na lakierze pojawia się warstwa dyspersyjna, która utrzyma pyłek w ryzach. Na koniec, podobnie jak przy pyłkach holograficznych i opalizujących, nakładamy warstwę topu No Wipe i utwardzamy w lampie po raz ostatni. W obydwu przypadkach bardzo ważne jest, aby dokładnie pokryć topem również wolny brzeg paznokcia. Jeśli pyłek osypie się poza płytką, zetrzesz go przy pomocy suchego pędzelka lub cleanera. Chcesz uzyskać niezwykle modny efekt szronu? Nałóż pyłek brokatowy na nieutwardzony top, strząśnij jego nadmiar i włóż dłoń do lampy. Dopiero następnym krokiem jest nałożenie i utwardzenie kolejnej warstwy topu, która zabezpieczy całość.

Pyłki do paznokci można wykorzystywać jako stylowy detal zdobienia

Jak dbać o manicure z wykorzystaniem pyłków do paznokci?

Hybryda z wykorzystaniem pyłku do paznokci nie wymaga specjalnego traktowania. Samo nakładanie takiego zdobienia również nie powinno sprawiać Ci problemów. Pamiętaj, by delikatnie i precyzyjnie nałożyć top coat na całą powierzchnię pokrytą pyłkiem i utwardzaj do w lampie LED przez co najmniej 30 sekund. Wtedy możesz mieć pewność, że produkt nie będzie odpryskiwał, a efekt na Twoich dłoniach będzie naprawdę nieziemski.

Nakładanie pyłków do paznokci to prosty sposób na stworzenie oryginalnego manicure’u. Eksperymentuj z rodzajami i kolorami tych produktów, by za każdym razem uzyskać całkiem różny i zaskakujący efekt.

Materiał zewnętrzny partnera