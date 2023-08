Jeden z pasażerów poznańskich linii autobusowych nie wytrzymał, gdy zobaczył, co robi jeden z jego współtowarzyszy miejskiej podróży. Od razu sięgnął po telefon i zrobił zdjęcie.

O zdarzeniu donosi serwis epoznan.pl, który podkreśla, że jeden z pasażerów dostrzegł „nieobyczajne” zachowanie innego z pasażerów. Redakcja przyznaje, że otrzymała list od osoby, która podróżuje poznańską komunikacją miejską.

– Czytelnik jadący autobusem uchwycił z ukrycia obraz mężczyzny z rozchylonymi nogami i gołą stopą umieszczoną na rurze, za którą często chwytają pasażerowie. Mężczyzna ten miejsce siedzące obok siebie zajął siatką z zakupami – czytamy na epoznan.pl.

– Zwyczaje z samolotów i i pociągów można już znaleźć nawet w komunikacji miejskiej. Nawet krótka podróż wymaga zdjęcia butów i położenia jabłek na miejscu sąsiednim, a niepełnosprawni niech sobie stoją. Oczywiście do tego głośna rozmowa obowiązkowa – skomentował pasażer, który wykonał powyższą fotografię.

Zdejmowanie butów podczas podróży uważane jest za nieeleganckie. Komunikat w tej sprawie wydało jakiś czas temu nawet POLREGIO. – Zdejmowanie butów podczas podróży nie jest eleganckie i może przeszkadzać twoim współpasażerom. To nie prywatna przestrzeń, dlatego należy dbać o to, by swoim zachowaniem nie pogarszać komfortu jazdy innym. Tyczy się to również kładzenia butów na siedzenia. Naniesiony brud może przyczynić się do powstania plam na ubraniach tych, którzy zajmą to miejsce w przyszłości – napisano w jego treści.

Przeczytaj również: