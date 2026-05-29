Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że może zawetować ustawę o statusie osoby najbliższej, którą w piątek uchwalił Sejm. Nowe przepisy mają umożliwić osobom pozostającym w niesformalizowanych związkach zawieranie specjalnych umów regulujących m.in. kwestie alimentacyjne, dostęp do informacji medycznych czy sprawy administracyjne.

Projekt zakłada, że partnerzy będą mogli podpisać umowę o wspólnym pożyciu u notariusza, a następnie zarejestrować ją w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki temu zyskają określone uprawnienia prawne, które dotychczas były utrudnione lub niemożliwe do uzyskania bez zawarcia małżeństwa.

Do nowych regulacji odniósł się prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że jako głowa państwa zamierza stać na straży obowiązującej konstytucji. Zaznaczył, że nie zaakceptuje rozwiązań, które mogłyby zostać uznane za alternatywę dla małżeństwa. – Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowić alternatywę dla małżeństwa – powiedział prezydent. Przypomniał jednocześnie, że konstytucja definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.

Nawrocki zadeklarował jednak gotowość do poparcia przepisów, które ułatwią funkcjonowanie osobom pozostającym w relacjach nieformalnych, pod warunkiem że nie będą one podważały szczególnego statusu małżeństwa. Jak zaznaczył, jest otwarty na wypracowanie kompromisowych rozwiązań dotyczących kwestii administracyjnych czy formalnych.

– Jeśli znajdziemy rozwiązania, które pomogą osobom w statusie osoby najbliższej w funkcjonowaniu formalnym i administracyjnym, a jednocześnie nie będą stanowiły alternatywy dla małżeństwa, to taką ustawę podpiszę – podkreślił prezydent.

Przeczytaj również: