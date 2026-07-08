Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment przyjazdu prezydenta Karola Nawrockiego na szczyt NATO w Ankarze. W pewnym momencie głowa państwa dostrzegł za swoimi plecami ministrów: Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosława Sikorskiego.
Na opublikowanym w sieci filmie widzimy Karola Nawrockiego w towarzystwie innego mężczyzny zmierzającego na szczyt NATO w Ankarze. W pewnym momencie prezydent dostrzega, że za jego plecami idą przedstawiciele rządu: szef MON – Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski – szef MSZ.
W pewnym momencie Nawrocki zatrzymuje się, odwraca i idzie w kierunku wolno idących przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Podchodzi do nich i podaje im rękę. Dochodzi także do krótkiej, kurtuazyjnej rozmowy.
Po wszystkim Nawrocki ponownie się odwraca i idzie w stronę wejścia. – Prezydent Karol Nawrocki w drodze na Szczyt NATO w Ankarze zauważył za sobą snujących się W. Kosiniaka-Kamysza i R. Sikorskiego. Zatrzymał się na chwilę, przywitał z nimi i ruszył dalej. Klasa – napisał internauta, który zamieścił wideo w sieci.
💥Prezydent Karol Nawrocki w drodze na Szczyt NATO 🇹🇷 zauważył za sobą snujących się W. Kosiniaka-Kamysza i R. Sikorskiego.— Karol Nawrocki – popieramy (@KarolPopieramy) July 8, 2026
Zatrzymał się na chwilę, przywitał z nimi i ruszył dalej.
Klasa😎🇵🇱 pic.twitter.com/29ydxyh1c2