Do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment przyjazdu prezydenta Karola Nawrockiego na szczyt NATO w Ankarze. W pewnym momencie głowa państwa dostrzegł za swoimi plecami ministrów: Władysława Kosiniaka-Kamysza i Radosława Sikorskiego.

Na opublikowanym w sieci filmie widzimy Karola Nawrockiego w towarzystwie innego mężczyzny zmierzającego na szczyt NATO w Ankarze. W pewnym momencie prezydent dostrzega, że za jego plecami idą przedstawiciele rządu: szef MON – Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Radosław Sikorski – szef MSZ.

W pewnym momencie Nawrocki zatrzymuje się, odwraca i idzie w kierunku wolno idących przedstawicieli rządu Donalda Tuska. Podchodzi do nich i podaje im rękę. Dochodzi także do krótkiej, kurtuazyjnej rozmowy.

Po wszystkim Nawrocki ponownie się odwraca i idzie w stronę wejścia. – Prezydent Karol Nawrocki w drodze na Szczyt NATO w Ankarze zauważył za sobą snujących się W. Kosiniaka-Kamysza i R. Sikorskiego. Zatrzymał się na chwilę, przywitał z nimi i ruszył dalej. Klasa – napisał internauta, który zamieścił wideo w sieci.

💥Prezydent Karol Nawrocki w drodze na Szczyt NATO 🇹🇷 zauważył za sobą snujących się W. Kosiniaka-Kamysza i R. Sikorskiego.

Zatrzymał się na chwilę, przywitał z nimi i ruszył dalej.

Klasa😎🇵🇱 pic.twitter.com/29ydxyh1c2 — Karol Nawrocki – popieramy (@KarolPopieramy) July 8, 2026

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