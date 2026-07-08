Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podczas szczytu NATO w Ankarze odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak podkreślił, mimo napięć w relacjach polsko-ukraińskich dialog między sąsiadującymi państwami powinien być utrzymywany.

O spotkaniu polski prezydent poinformował podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów na szczycie NATO. – Wczoraj kurtuazyjnie dyskutowaliśmy również z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim – powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że stanowisko Polski w sprawach historycznych pozostaje niezmienne. Nawiązał do trwającego sporu dotyczącego upamiętniania UPA przez stronę ukraińską. – Stanowisko w kwestiach, które dotyczą naszych bilateralnych napięć, dla mnie jest niezmienne: Polska – i myślę, że cała Europa – nie może akceptować odwoływania się do żołnierzy UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tys. Polaków – podkreślił. Jednocześnie Nawrocki zaznaczył, że różnice stanowisk nie powinny oznaczać zerwania kontaktów między Warszawą a Kijowem.

– Wydaje mi się to naturalne, że państwa, które są sąsiadami, które mają wspólnego wroga, jakim jest Federacja Rosyjska, pozostają ze sobą w dialogu niezależnie od pewnych napięć bilateralnych – stwierdził prezydent.

Rozmowa obu przywódców odbyła się w czasie trwającego sporu dotyczącego polityki historycznej oraz po niedawnych napięciach wywołanych decyzją prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.

Nawrocki w Ankarze:



„Dyskutowaliśmy wczoraj z prezydentem Zełenskim kurtuazyjnie. Stanowisko dotyczące naszych napięć pozostaje niezmienne. Polska i cała Europa nie może traktować odwoływania się do UPA, którzy odpowiadają za śmierć 120 tysięcy Polaków, natomiast to nie… pic.twitter.com/ZiKLkO0KSf — chrzanik (@chrzanikx) July 8, 2026

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