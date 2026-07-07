Sławomir Mentzen odpowiedział na zaczepkę Przemysława Czarnka. W odpowiedzi na sugestię współpracy Nowej Nadziei z Donaldem Tuskiem, mocno oberwało się całemu Prawu i Sprawiedliwości.

Czarnek na antenie Polsat News komentował wypowiedź szefa Nowej Nadziei. Mentzen zarzucił politykom PiS, że teraz krytykują koalicję rządzącą w sprawie oddawania uzbrojenia Ukrainie, a gdy oni rządzili, to robili to samo.

Czarnek odpowiedział atakiem. „Panie Mentzen, jeśli pan chce iść w koalicję z Tuskiem, to proszę to powiedzieć otwarcie Polakom, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia. Mentzen dzisiaj pomaga Tuskowi” – stwierdził.

„Ten sam Mentzen na początku wojny (…) mówił, że musimy pomagać Ukrainie po to, żeby dała sobie radę z Rosją. To gdzie jest Mentzen? Który Mentzen jest prawdziwy? I kim chce być Mentzen po wyborach? Koalicjantem Tuska? Bardzo dobry kierunek, panie Mentzen” – mówił Czarnek.

Mentzen w odpowiedzi nagrał filmik w mediach społecznościowych. „Dosyć tej hipokryzji PiS-owskiej, tej bezczelności PiS-owskiej: wszystko, co PiS robi jest dobre z zasady, wszystko, co robi ten rząd jest złe z zasady, nawet jeżeli robi dokładnie to samo, co wcześniej robił PiS” – kpił. „Mam dosyć tej argumentacji” – dodał.

„To nie jest granie na rzecz Tuska. To jest pokazywanie po prostu, jaką jesteście bezczelną partią hipokrytów” – stwierdził Mentzen.

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Źr. Interia