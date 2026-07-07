Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL w ostrych słowach zareagował na ostatnią wypowiedź Kyryło Budanowa, szefa gabinetu Zełenskiego. Poszło o upamiętnienie ofiar ludobójstwa wołyńskiego.

W ostatnim czasie Budanow stwierdził, że polskie przygotowania związane z rocznicą zbrodni wołyńskiej mogą prowadzić do eskalacji. Zapewnił jednocześnie, że Ukraina nie przyjmie „ultimatum od nikogo na tym świecie”.

Zgorzelski na antenie Polsat News nie wytrzymał. „A ja mu odpowiadam tak: panie Budanow, jeżeli modlitwę w kościele uznaje pan za prowokację, to naprawdę zastanów się pan nad tym, co wygadujesz” – powiedział. Polityk przypomniał, że 11 lipca w całym kraju odbędzie się wiele uroczystości. „Wtedy wszyscy powinniśmy wywiesić flagi. Dzisiaj w mojej klapie jest kwiat lnu, który jest symbolem pamięci o ludobójstwie, bo tak to trzeba nazywać” – dodał.

Wicemarszałek przypomniał o „krwawej niedzieli” z 1943 r. „W 99 miejscowościach równocześnie zostały zaatakowane w ramach zmasowanej akcji. Było to ludobójstwo ze szczególnym okrucieństwem. I pan Budanow, jeżeli nie wie, co tam się wydarzyło, to niech uklęknie w szczerym polu” – powiedział Zgorzelski.

Polityk dodał, że Polska oczekuje od Ukrainy uznania prawdy o ludobójstwie wołyńskim. „Nie ma w większości tych wszystkich, którzy zginęli, grobów. I o to się my dzisiaj jako Polacy upominamy” – powiedział.

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Źr. Polsat News