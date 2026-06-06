Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z szefem gabinetu Wołodymyra Zełenskiego Kiryło Budanowem. Jednym z głównych tematów rozmów stała się kwestia nazwania jednego z oddziałów ukraińskiego wojska imieniem „bohaterów UPA”, co wywołało skandal.

Po spotkaniu z Budanowem, Kosiniak-Kamysz opublikował wpis w mediach społecznościowych. „Polska i Ukraina w sprawach bezpieczeństwa są partnerami. Ale w sprawach historii musimy mówić sobie prawdę, bo tylko tak jesteśmy w stanie budować przyszłość” – napisał.

„Dziś podczas spotkania z gen. Kiryło Budanowem, szefem kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jasno przedstawiłem polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych im. UPA. Pamięć o ofiarach Wołynia nie podlega negocjacjom. Są granice których przekraczać nie wolno” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Szef MON nie po praz pierwszy zabiera głos w tej sprawie. Kilka dni wcześniej apelował do władz Ukrainy. „Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar. Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie” – apelował Kosiniak-Kamysz.

Budanow spotka się w Polsce jeszcze z innymi politykami, w tym z Pałacu Prezydenckiego. Rozmowa odbyła się na wniosek strony ukraińskiej.

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Źr. Interia