Władimir Putin osobiście odniósł się do listu Wołodymyra Zełenskiego. Rosyjski przywódca przyznał, że nie widzi sensu w spotkaniu z ukraińskim prezydentem. Nie zabrakło również obraźliwych uszczypliwości.

Putin pytany o list Zełenskiego odparł, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory. „Niech się nie boi i idzie na wybory, ponieważ utrzymywanie władzy poza ramami konstytucji nazywa się uzurpacją władzy i stanowi przestępstwo” – powiedział.

Stwierdził, że obecnie spotkanie z Zełenski nie ma sensu. „Jedynym celem dla strony ukraińskiej jest powstrzymanie postępów naszych sił zbrojnych, nic więcej. Potrzebujemy porozumień nie na sześć miesięcy, nie na trzy miesiące, ale na długoterminową perspektywę historyczną. Pozwólmy ekspertom popracować, wypracować jakieś rozwiązania, a potem możemy się spotkać” – stwierdził Putin.

Nie zabrakło uszczypliwości pod adresem ukraińskiego prezydenta. „Ten list zawiera elementy chamstwa. Co to jest? Czy to sposób na stworzenie warunków do osobistego spotkania i negocjacji? A może jest to tworzenie sytuacji, w której w rzeczywistości nie da się w ogóle przeprowadzić żadnych osobistych spotkań? Myślę, że to drugie” – ocenił Putin.

„Wszyscy widzieli, jak Donald Trump na oczach całego świata zajmował się edukacją autora tego listu, wskazując na zasady ubioru” – kpił Putin. Podziękował przy tym Trumpowi za „pracę” nad manierami Zełenskiego, zauważając jednak, że „wciąż jest praca do wykonania”.

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Źr. WP