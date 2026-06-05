Słynący z ostrego języka Dmitrij Miedwiediew tym razem zaatakował szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Padły obraźliwe słowa i groźba… wysadzenia budynku Komisji Europejskiej.

Dmitrij Miedwiediew ostro zareagował na słowa Ursuli von der Leyhen. Szefowa KE stwierdziła, że eksplozja drona w rumuńskiej Konstancy jest „bezpośrednią konsekwencją wojny Rosji przeciwko Ukrainie”. Dodała, że konflikt staje się „w coraz większym stopniu zagrożeniem dla państw” na wschodniej granicy UE.

MIedwiediew nie przebierał w słowach. „Ursula nazwała wybuch drona morskiego w Konstancy 'bezpośrednią konsekwencją wojny prowadzonej przez Rosję'” – rozpoczął.

„Czekamy, aż ta termojądrowa idiotka dojdzie do wniosku, że zbliżający się wybuch siedziby UE w Brukseli, spowodowany przez chochołonazistów jest wynikiem agresji Kremla” – dodał Miedwiediew.

Przypomnijmy, dron morski uderzył w piątek w pobliżu rumuńskiego portu w Konstancy. Przedstawiciele ukraińskiej marynarki wyjaśnili, że stracili kontrolę nad dronem w wyniku rosyjskiej ingerencji.

Ukraińscy wojskowi zapewnili, że z wyprzedzeniem powiadomili o zagrożeniu stronę rumuńską, żeby uniknąć ofiar.

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Źr. Interia