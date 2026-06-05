W pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym doszło do eksplozji drona morskiego nieznanego pochodzenia. Jak poinformowało rumuńskie ministerstwo obrony, bezzałogowiec zdetonował się samoczynnie, nie powodując ofiar ani strat materialnych.

Według władz incydent miał miejsce w piątek o godz. 10:28 na nabrzeżu nr 78. Pierwsze zgłoszenie o obecności podejrzanego obiektu wpłynęło już około godz. 6:00 rano. Służby natychmiast zabezpieczyły teren i ograniczyły dostęp do zagrożonego obszaru. Wiadomo również, że port jest obecnie ewakuowany.

Ministerstwo Obrony Rumunii przekazało, że odnaleziony bezzałogowiec jest tego samego typu, jaki wykorzystywany jest podczas wojny w Ukrainie. Na obecnym etapie nie ustalono jednak jego pochodzenia. W związku z ryzykiem kolejnych eksplozji rozpoczęto ewakuację części portu. Szef Departamentu Sytuacji Nadzwyczajnych Raed Arafat poinformował, że istnieją przesłanki wskazujące na obecność kolejnych dronów w rejonie portu.

– Najważniejsze, żeby nie panikować. Nasze działania mają charakter prewencyjny. Widzieliśmy, że ten dron zdetonował się sam, dlatego robimy wszystko, aby uniknąć podobnej sytuacji w miejscach, gdzie mogą przebywać ludzie – podkreślił Arafat.

Jak informują rumuńskie media, podczas działań poszukiwawczych odnaleziono już cztery kolejne drony. Służby prowadzą ich identyfikację oraz sprawdzają, czy również mogą stanowić zagrożenie. To kolejny incydent z udziałem bezzałogowców w Rumunii w ostatnich miesiącach. Pod koniec maja rumuńskie władze informowały o rosyjskim dronie, który miał naruszyć przestrzeń powietrzną kraju i rozbić się na budynku mieszkalnym w Gałaczu. W wyniku tamtego zdarzenia dwie osoby zostały lekko ranne.

źródło: Wirtualna Polska

Przeczytaj również: