Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS dla Polsat News potwierdza, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Lider badania jednak traci poparcie, a w tym samym czasie umacnia się Prawo i Sprawiedliwość.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je KO. Zagłosowałoby na nią 29,3 proc. badanych. W porównaniu z marcowym badaniem poparcie dla tego ugrupowania spadło o 1,8 pkt proc.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej niż w marcu.

Trzecią lokatę niezmiennie zajmuje Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt proc.).

Swoją reprezentację w sejmowych ławach zyskałyby jeszcze: Lewica z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 2 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 8 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.

Inne partie nie przekraczają progu wyborczego.

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Źr RMF FM; Polsat News