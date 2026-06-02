Były prezydent Andrzej Duda odniósł się do burzy, jaką wywołał Wołodymyr Zełenski. To właśnie z rąk tego prezydenta ukraiński polityk otrzymał Order Orła Białego. Obecny prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie tego odznaczenia.

Zełenski wywołał zgrzyt międzynarodowy nadając jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska imię „bohaterów UPA”. W Polsce wywołało to lawinę oburzenia i krytyki pod adresem ukraińskiego przywódcy. Polski prezydent Karol Nawrocki zapowiedział nawet odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Odznaczenie przed laty przyznał mu Andrzej Duda.

Jak przypomina portal DoRzeczy, decyzję uzasadniono „w uznaniu znamienitych zasług w pogłębianiu przyjaznych i wszechstronnych stosunków między Polską a Ukrainą, za rozwijanie współpracy na rzecz demokracji, pokoju i bezpieczeństwa w Europie oraz niezłomność w obronie niezbywalnych praw człowieka”.

Co teraz na ten temat sądzi Andrzej Duda? „Wołodymyr Zełenski otrzymał Order Orła Białego w innym czasie i gdy warunki były inne. Teraz one się zmieniły i zachowanie Wołodymyra Zełenskiego także. I to wyraźnie” – powiedział były prezydent w rozmowie z Onetem.

„Dziś wobec zaistniałych ostatnio faktów decyzja należy do pana prezydenta Nawrockiego. Oczywiście prezydent wysłucha opinii kapituły i z pewnością podejmując decyzję, weźmie pod uwagę wszelkie okoliczności i fakty. A te są różne – nie wszystkie pamiętane, nie wszystkie szerzej znane i nie wszystkie dostrzegane w obecnej atmosferze” – dodał Duda.

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Źródło: dorzeczy.pl; Onet