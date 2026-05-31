Leszek Miller powiedział, że na terenie Polski działa „banderowska piąta kolumna”. Były premier wskazał nawet z nazwiska osobę, która stoi na jej czele. Jego zdaniem, to prominentny polityk Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal.

Na antenie Polsat News trwała dyskusja wokół decyzji Zełenskiego, który jednemu z ukraińskich oddziałów nadał imię „bohaterów UPA”. Obecny w studiu Leszek Miller nie krył oburzenia decyzją prezydenta Ukrainy.

W tym kontekście Miller zwrócił jednak uwagę również na to, co się dzieje w Polsce. „W Polsce istnieje wręcz banderowska piąta kolumna, która torpeduje każde działanie, które zbliża się do prawdy, co się dzieje na Ukrainie” – powiedział.

Dopytywany o nazwiska osób, nie zawahał się przed wskazaniem nazwiska polityka, który w jego ocenie przewodzi. „Na czele tego stoi niewątpliwie pan Paweł Kowal, który jest szefem komisji spraw zagranicznych w polskim Sejmie” – stwierdził były premier.

Miller pochwalił też decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. „Nareszcie ważny polski polityk zrobił to, co powinien zrobić. To znaczy jednoznacznie potępił decyzję pana prezydenta Zełenskiego, która jest de facto wyrazem niebywałej buty i arogancji” – powiedział.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl