Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oficjalnie zaprotestowało przeciwko decyzji władz Ukrainy o nadaniu jednej z formacji wojskowych honorowego miana „Bohaterów UPA”. Resort dyplomacji ocenił, że taki krok może negatywnie wpłynąć na relacje między Warszawą a Kijowem oraz zostać wykorzystany przez rosyjską propagandę.

Jak poinformowano, temat został poruszony podczas rozmowy sekretarza stanu w MSZ Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Bodnarem. Dzień później sprawę podjął również chargé d’affaires RP w Kijowie Piotr Łukasiewicz, który rozmawiał na ten temat z wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy Oleksandrem Miszczenką.

Polska dyplomacja podkreśla, że decyzja dotycząca patronatu odwołującego się do UPA budzi zdecydowany sprzeciw strony polskiej. Zdaniem resortu może ona zostać wykorzystana do pogłębiania napięć i osłabiania współpracy pomiędzy oboma krajami.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraża oburzenie decyzją o nadaniu jednej z ukraińskich formacji wojskowych tytułu „bohaterów UPA”. Tego rodzaju decyzje mogą zostać wykorzystane przez rosyjską propagandę do osłabienia relacji polsko-ukraińskich i podważania strategicznego partnerstwa między naszymi krajami – czytamy w oświadczeniu.

Resort zaznaczył jednocześnie, że mimo trudnych kart wspólnej historii obecna sytuacja geopolityczna wymaga zachowania dialogu i współpracy. W ocenie polskich władz bezpieczeństwo regionu oraz wspólna odpowiedź na rosyjską agresję powinny pozostawać priorytetem dla obu państw. – Wspólne bezpieczeństwo, solidarność wobec rosyjskiej agresji oraz odpowiedzialność za przyszłość Europy wymagają dojrzałości i przywiązania do dialogu po obu stronach – podsumowano w oświadczeniu.

