Mateusz Damięcki zabrał głos w sprawie głośnej wypowiedzi Sławomira Mentzena dotyczącej artystów. Aktor nie krył oburzenia słowami polityka Konfederacji, który w trakcie dyskusji o planowanych dopłatach do składek ZUS dla twórców określił część środowiska mianem „nierobów”.

Spór wybuchł wokół rządowego projektu przewidującego wsparcie dla artystów osiągających niższe dochody. Rozwiązanie ma umożliwić im m.in. dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz zabezpieczenie emerytalne. Propozycja wywołała jednak gorącą debatę, zarówno wśród polityków, jak i przedstawicieli świata kultury.

Do krytyków słów Mentzena dołączyli już wcześniej m.in. muzyk Maciej Maleńczuk oraz dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska. Teraz swoje stanowisko postanowił przedstawić także Mateusz Damięcki. Aktor opublikował krótkie nagranie w mediach społecznościowych, w którym zwrócił się bezpośrednio do lidera Konfederacji.

– Panie Sławomirze Mentzenie, chciałbym powiedzieć, iż wniosek jest jeden. Jest pan niekulturalnym osłem – powiedział Damięcki.

Choć wypowiedź była krótka, nie pozostawiła wątpliwości co do oceny, jaką aktor wystawił słowom polityka. Nagranie szybko zaczęło krążyć w mediach społecznościowych, wywołując kolejną falę komentarzy w trwającej dyskusji o sytuacji materialnej artystów i planowanym wsparciu dla środowiska kultury.

