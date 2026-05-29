Prezydent Karol Nawrocki w bardzo ostrych słowach ocenił ostatnią decyzję Wołodymyra Zełenskiego. Na tym nie koniec, bo padła również zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego.

Nawrocki nie szczędził mocnych słów. „Dzisiaj trzeba powiedzieć jasno. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie” – powiedział prezydent. To odpowiedź na pytanie dotyczące decyzji Zełenskiego o nadaniu jednemu z ukraińskich oddziałów imienia „bohaterów UPA”.

„To też dowód na to, że ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić bez żadnych oczekiwań do Unii Europejskiej, bardzo się mylili. Prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa, aby być częścią rodziny europejskiej” – powiedział Nawrocki.

Nawrocki dodał, że „w rodzinie europejskiej nie można gloryfikować bandytów i morderców, którzy mordowali kobiety i dzieci, mordowali Polaków”. Postawę ukraińskiego przywódcy określił jako „nierozsądną lub nierozważną”. Dodał, że „poważnie odniósł się do apelu narodu polskiego” i złoży wniosek o odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Posiedzenie Kapituły w tej sprawie odbędzie się 8 czerwca.

Zełenski nadał w środę jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imię „Bohaterów UPA”. Jak uzassadnił, uczynił to „w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy”.

