Sondaż pracowni Rating Group sprawdził, czy Ukraińcy popierają wsparcie militarne Polski i państw bałtyckich w przypadku ataku Rosji. Wyniki badania wiele mówią o nastrojach panujących w naszym sąsiednim państwie.

Sondaż nazwano „Ukraina w architekturze bezpieczeństwa: opinie obywateli”. W ramach badania Ukraińcy usłyszeli pytania o kilka spraw związanych m.in. z potencjalnym atakiem Rosji na inne kraje Europy, w tym również na Polskę.

Wyniki sondażu pokazują jednoznacznie, że Ukraińcy w zdecydowanej większości opowiadają się za wsparciem wojskowym dla państw sojuszniczych.

Co ciekawe, w obronie Polski chce stanąć mniejszy odsetek, niż w obronie państw bałtyckich. Ale nawet pomimo tego wynik jest bardzo dobry. Okazuje się bowiem, że aż 58 proc. badanych poparło użycie ukraińskiego wojska w celu pomocy Polsce w walce z Rosją. Wyższy wynik osiągnęły: Litwa – 63 proc., Łotwa – 62 proc., Estonia – 61 proc., Mołdawia – 60 proc. i Finlandia – 59 proc.

37 procent badanych opowiedziało się z kolei przeciwko pomocy dla Polski w razie ewentualnego uderzenia Rosji na nasz kraj. Odpowiednio 35 proc. „nie popiera” pomocy dla Mołdawii, 33 proc. uzyskały Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia.

Badanie przeprowadzono w dniach 15-17 kwietnia 2026 r. metodą CATI (Computer-Assited Telephone Interview). Wielkość próby: 100 respondentów. Reprezentatywność: próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i rodzaju miejscowości (błąd – nie większy niż 3,1 proc. przy przedziale ufności 0,95).

Źr. Interia