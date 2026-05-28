Rosja zagroziła „działaniami odwetowymi” w związku z niedawną decyzją o rozmieszczeniu w Polsce dodatkowych 5 tys. żołnierzy USA. Kilka dni temu decyzję osobiście ogłosił prezydent Donald Trump.

Rosja po tygodniu reaguje na zapowiedź zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce. Kilka dni temu Donald Trump osobiście ogłosił zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

„W związku z sukcesem wyborczym obecnego Prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy” – napisał w mediach społecznościowych Trump.

Rosja odniosła się do decyzji Trumpa poprzez rzeczniczkę swojego MSZ Marię Zacharową. Jak przekazała agencja Reutera, Zacharowa powiedziała, że rozmieszczenie dodatkowych sił wojskowych USA w Polsce może doprowadzić do „jakościowej eskalacji” napięć między Rosją a Zachodem. Zdaniem rzeczniczki rosyjskiego MSZ decyzja może zmusić Moskwę do podjęcia „działań odwetowych”.

Źr. RMF FM