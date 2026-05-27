Rosja prowadzi przygotowania do kolejnej wielkiej mobilizacji. O planach Kremla poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który powołał się na dane wywiadowcze.

Zełenski przekazał najnowsze informacje, jakie otrzymał na naradzie z dowódcami wojskowymi. Wynika z nich, że Rosja przygotowuje się do kolejnej fali mobilizacji.

„Otrzymujemy coraz więcej informacji z Rosji na temat przygotowań do kolejnej mobilizacji w kraju agresora. (…) Kierownictwo polityczne Rosji postawiło sobie za cel zwiększenie kontyngentu wojsk okupacyjnych. Mowa tu o co najmniej kilkudziesięciu tysiącach dodatkowych żołnierzy” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Władze rosyjskie zintensyfikowały wydawanie tzw. rozkazów mobilizacyjnych” – poinformował Zełenski. Jak wyjaśnił, w ten sposób próbują zrekompensować ogromne straty, jakie wojska rosyjskie ponoszą na froncie.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że to jednoznacznie potwierdza, że Rosja nie szuka rozwiązań dyplomatycznych. „Moskwa nie przygotowuje się do prawdziwej dyplomacji” – podkreślił Zełenski. Jak dodał, Ukraina przekazuje swoim partnerom wszystkie dostępne dane dotyczące działań Kremla.

Źr. RMF FM