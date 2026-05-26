Rosja zapowiedziała niedawno potężny atak wymierzony w Kijów. Wezwała również do opuszczenia ukraińskiej stolicy m.in. przez dyplomatów innych państw. Zareagowała Unia Europejska, która określiła zapowiedź Kremla mianem „niedopuszczalnej eskalacji”.

Kilka dni temu Rosja wezwała cudzoziemców do opuszczenia Kijowa „tak szybko, jak to możliwe”. Zagrożono przy tym, że przeprowadzona zostanie seria „systematycznych uderzeń” na ukraińską stolicę.

Rosja wezwała również mieszkańców do tego, aby nie zbliżać się do budynków administracyjnych i wojskowych. Jak sprecyzowano, celem uderzenia padną „centra decyzyjne i stanowiska dowodzenia” oraz kijowskie zakłady zajmujące się produkcją dronów.

Do gróźb odniosła się rzeczniczka Komisji Europejskiej do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa Anitta Hipper. „Rosyjskie wezwanie obcokrajowców i dyplomatów do opuszczenia Kijowa stanowi niedopuszczalną eskalację” – napisała. Dodała, że wezwano rosyjskiego charge d’affairs.

Dodała, że UE wzywa Rosję „do podjęcia prawdziwych rozmów pokojowych, których punktem wyjścia powinno być pełne i bezwarunkowe zawieszenie broni”.

Na groźby zareagowała również rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning. Podkreśliła, iż „stanowisko Pekinu w sprawie kryzysu na Ukrainie jest spójne i jasne. „Wierzymy, że dialog i negocjacje to jedyny realny sposób rozwiązania konfliktu. Wzywamy odpowiednie strony do współpracy w celu jak najszybszego zakończenia eskalacji i stworzenia warunków do wznowienia rozmów” – powiedziała.

