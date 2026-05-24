Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak rakietowo-dronowy na obwód kijowski, wykorzystując po raz trzeci przeciwko Ukrainie hipersoniczny pocisk balistyczny Oriesznik. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, podkreślając, że był to kolejny przykład eskalacji rosyjskich działań wojennych.

Atak objął Kijów oraz okoliczne miejscowości. Według lokalnych władz w wyniku ostrzału zginęły co najmniej cztery osoby, a 53 zostały ranne. Uszkodzenia odnotowano również w siedmiu z dziesięciu dzielnic stolicy, gdzie zniszczone zostały budynki mieszkalne, infrastruktura miejska oraz obiekty użyteczności publicznej.

W opublikowanym na Telegramie komunikacie Zełenski poinformował, że Rosja użyła podczas nalotu pocisku Oriesznik. Jak przekazał, trzy rosyjskie rakiety uderzyły w instalację wodociągową, zniszczyły targowisko oraz uszkodziły dziesiątki budynków mieszkalnych i kilka szkół. Jedna z rakiet została skierowana w stronę Białej Cerkwi, położonej około 80–90 kilometrów od Kijowa.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że ostatnia fala rosyjskich ataków nie może pozostać bez odpowiedzi. Zaapelował do Stanów Zjednoczonych, Europy oraz innych partnerów międzynarodowych o zdecydowane działania, które miałyby wywrzeć presję na Moskwę i zmusić Władimira Putina do rozpoczęcia realnych rozmów pokojowych. Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały, że Rosja przeprowadziła zmasowany atak kombinowany z użyciem 600 dronów bojowych oraz 90 rakiet wystrzelonych z powietrza, morza i lądu. Wśród nich znajdował się także Oriesznik, który wystartował z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim.

Był to trzeci przypadek użycia tego systemu przeciwko Ukrainie. Wcześniej pociski tego typu zostały wystrzelone 21 listopada 2024 roku w kierunku Dniepru oraz 8 stycznia 2026 roku w stronę Lwowa. Tym razem celem był rejon białocerkiewski. Oriesznik to rosyjski pocisk balistyczny średniego zasięgu, który według zachodnich ekspertów jest zmodyfikowaną wersją międzykontynentalnego systemu RS-26 Rubież. Osiąga prędkość od 8 do 10 machów, ma zasięg do 5,5 tysiąca kilometrów i może przenosić sześć głowic, w tym potencjalnie jądrowych.

Przeczytaj również: