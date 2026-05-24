Władze Krakowa podjęły działania po tragicznym finale poszukiwań 12-letniej Eli, której ciało odnaleziono w sobotę na terenie Lasu Wolskiego. Prezydent miasta Aleksander Miszalski poinformował o uruchomieniu szerokiego wsparcia psychologicznego dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli związanych ze szkołą dziewczynki.

Poszukiwania nastolatki trwały od czwartku. Tego dnia Ela spotkała się ze znajomymi, jednak nie wróciła do domu. Przez kolejne godziny służby prowadziły intensywną akcję poszukiwawczą, angażując policję, straż pożarną, ochotników oraz mieszkańców Krakowa.

Tragiczny finał nastąpił w sobotę, kiedy strażnik miejski natrafił na ciało młodej dziewczyny w Lesie Wolskim. Rodzina potwierdziła, że odnalezione zwłoki należą do zaginionej 12-latki. Jak poinformowały służby, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Kilka godzin po potwierdzeniu tragicznych informacji głos zabrał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych wyraził współczucie rodzinie dziewczynki oraz całej społeczności szkolnej. – Nawet nie wyobrażam sobie, jak wielka jest to strata dla jej rodziców. To ogromna tragedia, zwłaszcza gdy dotyczy tak młodej osoby, przed którą było jeszcze całe życie – napisał.

Miszalski poinformował, że miasto natychmiast uruchomiło pomoc psychologiczną dla osób, które znały Elę. W szkole mają odbyć się spotkania z psychologami, pedagogami oraz specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych i Krakowskiego Ośrodka Terapii. Dodatkowo uruchomiono możliwość indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz wsparcia kryzysowego dla wszystkich potrzebujących. Prezydent przypomniał również o dostępnych numerach pomocowych, w tym krakowskim telefonie zaufania, Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym oraz telefonach wsparcia dla dzieci i młodzieży.

W akcję poszukiwawczą zaangażowane były setki osób. Policja podziękowała wszystkim mieszkańcom za przekazywane informacje i pomoc w działaniach. Jak podkreślają służby, takie zaangażowanie społeczne ma ogromne znaczenie w podobnych sytuacjach i może realnie wspierać prowadzone akcje ratunkowe oraz poszukiwawcze.

