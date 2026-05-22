Ławtogang po wielkim sukcesie zbiórki dla fundacji Cancer Fighters rozpoczął kolejną zbiórkę. Tym razem słynny youtuber wyruszył w podróż rowerową z Zakopanego do Gdańska. Za cel postawił sobie uzbieranie 12 mln zł. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) i uratować go może jedynie kosztowna terapia w USA.

Łatwogang wyruszył w piątek o godz. 16 z Zakopanego. Cała trasa wynosi 700 km. Youtuber chce zebrać 12 mln zł, bo właśnie tyle brakuj do zebrania całych kosztów leczenia chłopca, które wynoszą 15 mln zł.

„Postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. (…) Podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maksa” – przekazał Łatwogang w opublikowanym nagraniu.

Youtuberowi towarzyszy również radiowóz policyjny, który zabezpiecza całość przejazdu. Na trasie Łatwogang spotyka wiele osób, które go rozpoznają i pozdrawiają.

Łatwogang zapowiedział dodatkowo, że jeśli uda się zebrać kwotę 12 mln zanim dojedzie do Gdańska, to po noclegu wróci rowerem ponownie do Zakopanego.

Do godziny 20 w piątek udało się już zebrać ponad 1700000 zł.

Źr. RMF FM; YouTube