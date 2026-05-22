Decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych żołnierzy cały czas wywołuje ogromne emocje. Sprawa była tematem dyskusji na antenie TVP Info.

– Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy – ogłosił wczoraj amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent podkreślił w tym wszystkim rolę Karola Nawrockiego.

– W związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. Dziękuję za uwagę! – stwierdził Donald Trump.

Decyzja amerykańskiego prezydenta wywołała ogromne emocje. Dyskutowano o niej m.in. na antenie TVP Info. Rozmowę prowadziła Karolina Opolska, dziennikarza telewizji publicznej, która w pewnym momencie stwierdziła, że… dziennikarze nie powinni sobie swobodnie żartować z amerykańskiego prezydenta, ponieważ w grę wchodzi „bezpieczeństwo Polski”.

Hahahaha niewiarygodne, w TVP mówią, że nie można kpić i żartować z rządu USA bo w grę wchodzi nasze bezpieczeństwo i obecność wojsk amerykańskich w Polsce.



Musiał pójść przekaz z góry żeby nie uderzać dalej w Trumpa, zaraz jeszcze Tusk przeprosi za tiktoka z Clooney’em XD pic.twitter.com/AJI7MJJ0gz — chrzanik (@chrzanikx) May 22, 2026

– Może w końcu zrozumieli i się ogarnęli. Prezydent jest w Stanach jaki jest i trzeba się dostosować do tego – napisał jeden z internautów.

Przeczytaj również: