Marcin Kierwiński, szef MSWiA, zabrał głos ws. decyzji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent ogłosił, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.

Nie milkną echa decyzji Donalda Trumpa. Amerykański prezydent stwierdził, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, czym zaskoczył nie tylko opinię publiczną, ale i urzędników z Pentagonu. Co więcej, Trump powiedział, że jego decyzja związana jest z sukcesem wyborczym Karola Nawrockiego i dobrą współpracą z polskim prezydentem.

Fakt, iż zwiększy się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce skomentował szef polskiego MSWiA – Marcin Kierwiński. Polityk Koalicji Obywatelskiej zamieścił wpis w serwisie X. Podziękował w nim wielu osobom, ale nie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

– Dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjdzie do Polski. Ogromna praca i równie ogromny sukces wszystkich, ktorym leży na sercu bezpieczeństwo Ojczyzny. Szczególne ukłony za tytaniczną pracę: Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, Cezaremu Tomczykowi, Bogdanowi Klichowi, Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego – napisał Kierwiński.

Dodatkowe 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy przyjdzie do Polski. Ogromna praca i równie ogromny sukces wszystkich, ktorym leży na sercu bezpieczeństwo Ojczyzny. Szczególne ukłony za tytaniczną pracę: @KosiniakKamysz, @CTomczyk, @BogdanKlich i @SztabGenWP. — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) May 22, 2026

– Miejsca na podziękowania dla Prezydenta Nawrockiego zabrakło? Żałośni jesteście – odpisał Kierwińskiemu Sebastian Kalena, poseł Solidarnej Polski. W podobnym tonie wypowiedział się jego partyjny kolega, Jan Kanthak. – Od tych imprez masz majaki. Widzisz prace tych którzy nie mieli z tym nic wspólnego, a rzeczywistego sukcesu Prezydenta nie widzisz. Kierwa odstaw zabawy na bok i zaloguj się do rzeczywistości – stwierdził.

Przeczytaj również: