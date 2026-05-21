Wołodymyr Zełenski zdecydowanie zareagował na ostatnie doniesienia o wspólnych ćwiczeniach rosyjsko-białoruskich. Prezydent Ukrainy ogłosił, że ukraińskie wojska mają możliwość przeprowadzenia ataku prewencyjnego.

Od pewnego czasu Zełenski ostrzega, że Rosjanie starają się wciągnąć Białoruś do wojny przeciwko Ukrainie. Te informacje mają potwierdzać m.in. ostatnie wspólne manewry wojskowe rosyjsko-białoruskie. Podczas nich ćwiczono również użycie broni nuklearnej.

Zełęnski zareagował zdecydowanie. Na opublikowanym w sieci nagraniu poinformował, że jego państwo może przeprowadzić uderzenie prewencyjne przeciwko władzom białoruskim.

„Mamy możliwość działania prewencyjnego przeciwko de facto przywództwu Białorusi, które musi pozostać w gotowości – co oznacza, że muszą naprawdę poczuć, iż będą konsekwencje, jeśli podejmą agresywne działania przeciwko Ukrainie i naszemu ludowi” – przekazał Wołodymyr Zełenski.

⚠️ BREAKING: Zelensky Threatens Lukashenko With Military Response



“We have the ability to act preemptively against the de facto leadership of Belarus, which must stay on alert — meaning they must truly feel that there will be consequences if aggressive actions are taken against… pic.twitter.com/xea6jEcLUf — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2026

Tymczasem Aleksandr Łukaszenka w jednej z ostatnich wypowiedzi zapewniał, że Białoruś nie planuje ataku na Ukrainę. Dopuścił jednak możliwość uderzenia w przypadku, gdy Białoruś sama stanie się celem ataku.

Źr. X; RMF FM