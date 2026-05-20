Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowała pięć scenariuszy rozszerzenia wojny na północną Ukrainę. W tym celu Moskwa szykuje nowe działania mobilizacyjne obejmujące dodatkowe 100 tys. osób. W odpowiedzi Ukraińcy planują wzmocnienie na innych odcinkach frontu.

Zełenski ostrzegł w mediach społecznościowych, że Rosja planuje rozszerzyć konflikt. „Przyjęliśmy również do wiadomości informacje o przygotowywanych w Rosji nowych krokach mobilizacyjnych – dodatkowe 100 tysięcy osób. Uważamy, że na dzień dzisiejszy w Rosji nie ma takiego potencjału do ukrytej mobilizacji, dlatego należy spodziewać się rosyjskich decyzji politycznych innego formatu, w szczególności takich, jak niedawna decyzja dotycząca regionu Naddniestrza w Mołdawii” – poinformował prezydent Ukrainy.

Zełenski dodał, że obecnie celem rządu jest „wzmocnienie naszego państwa tak, aby żaden z pięciu rosyjskich scenariuszy rozszerzenia wojny przez północ Ukrainy nie powiódł się”. Dodał, że Ukraina na pewno się obroni.

Prezydent Ukrainy zapowiedział wzmocnienie sił na odcinku czernichowsko-kijowskim. Taka konieczność wynika z ustaleń wywiadowczyh. „Przygotowujemy odpowiednie działania na każdy możliwy scenariusz zachowania wroga, na wypadek, gdyby Rosjanie rzeczywiście zdecydowali się rozszerzyć swoją agresję. Nasze siły na tym kierunku zostaną wzmocnione” – poinformował Zełenski.

Źr. RMF FM