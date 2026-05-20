Chiny i Rosja po spotkaniu Xi Jinpinga z Władimirem Putinem w Pekinie opublikowały wspólną deklarację, w której ostro skrytykowały politykę Stanów Zjednoczonych.

W dokumencie pojawiły się zarzuty dotyczące budowania przez USA „hegemonicznego porządku”, destabilizowania sytuacji międzynarodowej oraz wywierania presji na państwa Ameryki Łacińskiej. Nie zabrakło także odniesień do wojny z Iranem czy amerykańskiego projektu tarczy przeciwrakietowej „Złota Kopuła”.

Rozmowy przywódców odbyły się w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie. Xi Jinping podkreślał podczas spotkania, że relacje chińsko-rosyjskie osiągnęły najwyższy poziom dzięki wieloletniej współpracy strategicznej i wzajemnemu zaufaniu. Według chińskich mediów strony uzgodniły również przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy podpisanego jeszcze w 2001 roku.

Chiński przywódca przekonywał, że świat znajduje się obecnie w „niestabilnym i skomplikowanym okresie”, a globalną politykę coraz mocniej kształtuje „jednostronny hegemonizm”. Xi zaznaczył, że Pekin i Moskwa powinny wspólnie działać na rzecz bardziej „sprawiedliwego i racjonalnego” ładu międzynarodowego. W odpowiedzi Putin zadeklarował dalsze pogłębianie partnerstwa z Chinami i zaprosił Xi Jinpinga do Rosji w przyszłym roku.

Chiny i Rosja wspólnie uderzają w USA

Największe emocje wywołała jednak wspólna deklaracja opublikowana po spotkaniu. Chiny i Rosja oskarżyły Stany Zjednoczone o prowadzenie polityki destabilizującej światowe bezpieczeństwo. W dokumencie znalazła się także krytyka amerykańsko-izraelskich działań wobec Iranu, które według Pekinu i Moskwy naruszają prawo międzynarodowe i zwiększają ryzyko eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Moskwa i Pekin sprzeciwiły się również planom budowy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej „Złota Kopuła”. Zdaniem obu państw projekt ten ma zagrażać strategicznej równowadze i destabilizować sytuację bezpieczeństwa na świecie. W oświadczeniu pojawiły się też zarzuty wobec USA dotyczące polityki zbrojeniowej oraz planów rozmieszczania pocisków średniego i krótkiego zasięgu.

We wspólnym stanowisku odniesiono się także do Ameryki Łacińskiej. Rosja i Chiny zadeklarowały sprzeciw wobec ingerencji państw zewnętrznych w sprawy regionu, podkreślając potrzebę poszanowania suwerenności krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Przeczytaj również: