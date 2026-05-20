Peter Magyar, nowy premier Węgier, przybył z wizytą do Polski. Odwiedził m.in. Gdańsk, gdzie spotkał się z Lechem Wałęsą. Wziął udział także we wspólnym wystąpieniu z Donaldem Tuskiem.

Peter Magyar po wielu latach zastąpił na stanowisku premiera Viktora Orbana. Jego partia TISZA zwyciężyła wybory parlamentarne i pozbawiła FIDESZ, czyli ugrupowanie Orbana, władzy w kraju. O tym fakcie głośno było w całej Europie.

Teraz Magyar rozpoczął swoje pierwsze zagraniczne wizyty. Przybył również do Polski, gdzie spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem. Politycy odwiedzili m.in. Gdańsk. Tam Magyar złożył wizytę Lechowi Wałęsie i wziął udział we wspólnym wystąpieniu z Tuskiem.

Polski premier nie szczędził Magyarowi pochwał. Przyznał nawet, że nowy węgierski premier wygrał wybory w tym kraju także dla Polaków. Po wszystkim Tusk wykonał z Magyarem wymowny gest. Chwycił Węgra za rękę, a następnie uniósł ją do góry.

Tusk mówi, że Magyar „wygrał też dla nas” po czym bierze jego rękę i podnosi do góry na co Magyar chyba przygotowany nie był 😬



Dawno nie widziałem Tuska wchodzącego w dupę komuś aż tak. Magyar w Polsce to jakby papież przyjechał. Nawet z Macronem było mniej wazeliny. pic.twitter.com/2zM6lKEWIP — chrzanik (@chrzanikx) May 20, 2026

