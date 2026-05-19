USA przygotowują nowy plan rozmieszczenia wojsk w Europie – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Petem Hegsethem. Szef MON przekazał również, że jak dotąd żadna decyzja dotycząca zmniejszenia amerykańskich wojsk w Polsce jeszcze nie zapadła.

„Zakończyłem rozmowę z Petem Hegsethem. Sekretarz Wojny USA potwierdził, że nie zmienia się zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski” – napisał Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych.

„Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła” – poinformował Władysław Kosiniak Kamysz. Wcześniej szef polskiego MON rozmawiał z szefem Pentagonu Petem Hegsethem.

„Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone” – zapewnił Kosiniak-Kamysz.

Dodał, że z Hegsethem umówili się na dalszą współpracę „nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w Polsce”.

Źr. RMF FM