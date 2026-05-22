– Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy – ogłosił wczoraj amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent podkreślił w tym wszystkim rolę Karola Nawrockiego.

– W związku z pomyślnym wynikiem wyborów obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz biorąc pod uwagę nasze relacje z nim, mam przyjemność ogłosić, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tys. żołnierzy. Dziękuję za uwagę! – stwierdził Donald Trump.

Do sprawy odniósł się również prezydent Karol Nawrocki, który zamieścił wpis w mediach społecznościowych. – Stoję i będę stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego – ważnego filaru bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy. Dobre sojusze to sojusze oparte na współpracy, wzajemnym szacunku i dbaniu o nasze wspólne bezpieczeństwo – napisał Nawrocki.

– Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest dla mnie najważniejsze – dodał.

Dziękuję Prezydentowi Stanów Zjednoczonych… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) May 21, 2026

