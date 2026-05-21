Radosław Sikorski zareagował na opublikowany raport rosyjskich służb, który oskarżał państwa bałtyckie o udostępnianie Ukraińcom terytorium do ataków na Rosję. Szef polskiego MSZ jednoznacznie ocenił te doniesienia, jako fałszywe.

W najnowszym opublikowanym raporcie rosyjskiego wywiadu oskarżono Ukraińców o dążenie do współpracy z państwami bałtyckimi. Z baz położonych na ich terytorium ukraińscy operatorzy mieliby rzekomo przeprowadzać ataki dronami na Rosję. Rosjanie zagrozili odwetem.

„Według otrzymanych informacji Kijów nie zamierza ograniczać się do wykorzystania korytarzy powietrznych udostępnionych Siłom Zbrojnym Ukrainy przez państwa bałtyckie. Z tych krajów planowane jest również wystrzelenie dronów” – napisano w komunikacie.

„Nie ma akceptacji dla rosyjskich gróźb wobec naszych sojuszników. Nie macie prawa fałszywie oskarżać państw bałtyckich” – rozpoczął Sikorski.

„Jest jasne, kto jest agresorem, a kto ofiarą. Pozostajemy niezachwianie zaangażowani w zasady Karty Narodów Zjednoczonych i Traktatu Północnoatlantyckiego” – napisał wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Źr. WP