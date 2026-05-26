Rosja zapowiedziała rozpoczęcie systematycznych uderzeń na cele w Kijowie. Jak przekazała rosyjska agencja TASS, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow miał poinformować o tej decyzji sekretarza stanu USA Marco Rubio podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej na polecenie Władimira Putina.

Informację o rozmowie przekazało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Według komunikatu Ławrow miał poinformować stronę amerykańską o decyzji Kremla dotyczącej rozpoczęcia regularnych ataków na obiekty w ukraińskiej stolicy. Amerykański Departament Stanu potwierdził sam fakt przeprowadzenia rozmowy, jednak nie ujawnił jej szczegółów.

Rosja tłumaczy swoją decyzję działaniami odwetowymi wobec Ukrainy. W komunikacie rosyjskiego MSZ podkreślono, że planowane uderzenia mają być odpowiedzią na – jak określono – „ataki terrorystyczne” prowadzone przez ukraińskie siły przeciwko ludności cywilnej i infrastrukturze na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Z przekazanych informacji wynika, że celem rosyjskich sił mają być obiekty w Kijowie związane z ukraińskim wojskiem, zapleczem logistycznym oraz ośrodkami decyzyjnymi. Rosyjskie władze zapowiedziały prowadzenie „metodycznych uderzeń”, które mają być realizowane w sposób systematyczny. Wcześniej rosyjskie MSZ wydało również ostrzeżenie dla zagranicznych dyplomatów i cudzoziemców przebywających w Kijowie, zalecając jak najszybsze opuszczenie miasta w związku z planowaną eskalacją działań militarnych.

Moskwa twierdzi, że decyzja jest odpowiedzią na piątkowy atak dronowy na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku. Według rosyjskich władz był to celowy atak przeprowadzony przez ukraińskie siły zbrojne. Strona ukraińska stanowczo odrzuciła te oskarżenia. Kijów przekazał, że celem operacji była jednostka odpowiedzialna za koordynowanie rosyjskich ataków dronowych, a nie obiekty cywilne. Sytuacja wokół stolicy Ukrainy pozostaje napięta, a zapowiedzi Moskwy budzą poważne obawy o dalszą eskalację konfliktu.

