Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził we wtorek rozmowę telefoniczną z prezydentem Estonii Alarem Karisem. Tematem była sytuacja bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, w tym niedawne incydenty związane z naruszeniami przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez drony.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, obaj przywódcy omówili aktualne zagrożenia w regionie oraz znaczenie wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Karol Nawrocki miał podkreślić pełne wsparcie Polski dla Litwy, Łotwy i Estonii, wskazując, że stabilność i bezpieczeństwo regionu pozostają jednym z kluczowych priorytetów polityki Warszawy.

Strona estońska z kolei wyraziła wdzięczność za zaangażowanie sojuszników w ramach misji NATO Air Policing. Szczególnie doceniono deklarację Polski dotyczącą skierowania polskich myśliwców do bazy w Ämari, gdzie realizowane są zadania związane z ochroną przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.

Rozmowa prezydentów odbyła się tuż po spotkaniu przywódców Litwy, Łotwy i Estonii z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Wilnie. Podczas rozmów w litewskiej stolicy omawiano m.in. rosnące napięcia w regionie oraz działania Rosji, które – jak wskazywano – mają charakter destabilizujący.

Szefowa Komisji Europejskiej podkreśliła, że mieszkańcy państw bałtyckich w ostatnim czasie mierzą się z zakłóceniami życia codziennego, w tym alarmami, utrudnieniami w transporcie i koniecznością korzystania ze schronów. Oceniła, że działania te wpisują się w szerszą strategię destabilizacji regionu, choć – jak dodała – Rosja nie osiąga w tym zakresie swoich celów.

