Nowy sondaż Ogólnopolskiej Grupy Badawczej pokazuje, że więcej Polaków negatywnie niż pozytywnie ocenia działania rządu Donalda Tuska. To nie są dobre wieści dla premiera.

Zgodnie z wynikami badania 45,8 proc. respondentów negatywnie ocenia funkcjonowanie obecnej ekipy rządzącej. To wciąż największa grupa ankietowanych, jednak w porównaniu z wcześniejszym pomiarem odsetek ten zmniejszył się o 5,3 punktu procentowego.

Pozytywną ocenę rządowi wystawiło 30,1 proc. badanych. Oznacza to niewielki wzrost poparcia o 0,7 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania. Wynik ten pokazuje, że choć rząd nadal ma znaczną grupę zwolenników, przewaga ocen negatywnych pozostaje wyraźna.

Duża część respondentów nie opowiedziała się jednoznacznie po żadnej ze stron. Odpowiedź „ani dobrze, ani źle” wskazało 24,1 proc. ankietowanych, co może świadczyć o ostrożnym podejściu części społeczeństwa do oceny działań rządu lub o oczekiwaniu na bardziej wyraźne efekty jego polityki.

Badanie zostało przeprowadzone przez Ogólnopolską Grupę Badawczą w dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2026 roku metodą CATI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

