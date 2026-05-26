Ambasador Rosji w Warszawie Gieorgij Michno otrzymał wezwanie do polskiego MSZ. To skoordynowana akcja z innymi państwami europejskimi. Chodzi o niedawne wezwanie Kremla o opuszczenie Kijowa z powodu planowanego potężnego uderzenia.

Rosja wezwała cudzoziemców do opuszczenia Kijowa „tak szybko, jak to możliwe”. Zagrożono przy tym, że przeprowadzona zostanie seria „systematycznych uderzeń” na ukraińską stolicę. Zdaniem Kremla ma to być odwet za niedawny bezprecedensowy atak ukraińskich wojsk w głąb Rosji.

„Tak jak inne kraje wezwaliśmy – w naszym przypadku ambasadora Rosji w Polsce – i przekazaliśmy mu nasze stanowisko wobec tych gróźb, czy ostrzeżeń, jak je Federacja Rosyjska nazywa” – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

„Nie może być na to naszej zgody. My bardzo jasno podkreślamy, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, tylko specjalną operację wojenną, to oznacza, że zasięg tych celów powinien był ograniczony do militarnych” – tłumaczył rzecznik MSZ.

Ambasador Rosji usłyszał „bardzo zdecydowane wezwanie do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych”.

Wiewiór wyjaśnił, że podobne działania podjęły inne państwa europejskie. „My działamy razem z naszymi partnerami, którzy również wezwali odpowiedników w ambasadach czy przedstawicieli ambasad rosyjskich na ich terytoriach” – powiedział.

Źr. dorzeczy.pl