Podczas towarzyskiego meczu Polska–Ukraina we Wrocławiu doszło do sytuacji, która wywołała szerokie komentarze w mediach społecznościowych. Część kibiców zgromadzonych na stadionie wygwizdała reprezentację Ukrainy podczas prezentacji zawodników oraz w trakcie wykonywania hymnu narodowego.

Według komentujących wydarzenie reakcja części publiczności mogła być związana z niedawną decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. Temat wywołał w Polsce duże kontrowersje ze względu na historyczne skojarzenia związane z działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii i zbrodniami dokonanymi na Polakach podczas II wojny światowej.

Nagrania opublikowane w internecie pokazują, że gwizdy były słyszalne zarówno podczas prezentacji ukraińskich piłkarzy, jak i w czasie odgrywania hymnu Ukrainy. Materiały szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując dyskusję na temat relacji polsko-ukraińskich oraz sposobu upamiętniania historycznych formacji wojskowych.

Sprawa odbiła się również echem w polskiej polityce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wcześniej podjęcie inicjatywy dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które ukraiński przywódca otrzymał w 2023 roku.

Decyzja władz Ukrainy o uhonorowaniu jednostki nazwą nawiązującą do UPA spotkała się także z krytyką polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Resort ocenił, że tego typu działania mogą negatywnie wpływać na relacje między Warszawą a Kijowem oraz być wykorzystywane przez rosyjską propagandę do pogłębiania podziałów między sojusznikami.

TVP sport podczas transmisji podobno próbowało wyciszyć gwizdy podczas hymnu Ukrainy.



