Prezydent USA Donald Trump w ostrych słowach odniósł się do ostatniego spotkania Leona XIV. Papież spotkał się w piątek z burmistrzem Chicago Brandonem Johnsonem.

Trump ostro skrytykował informację o spotkaniu papieża z burmistrzem Chicago. W jednym wpisie prezydent USA połączył spotkanie papieża i burmistrza z… irańskim programem nuklearnym.

„Ktoś powinien wytłumaczyć papieżowi, że burmistrz Chicago jest bezużyteczny i że Iran nie może mieć broni jądrowej!” – napisał Donald Trump na Truth Social.

Trump dołączył do swojego wpisu zrzuty ekranu treści, jakie wcześniej pojawiły się na profilu burmistrza Chicago. Przedstawiają one fotograficzną relację ze spotkania Johnsona z Leonem XIV. Wydarzenie odbyło się w Watykanie.

To nie pierwszy raz, gdy Trump krytykuje papieża. Wcześniej nazwał Leona XIV „słabym w kwestii przestępczości”, dodając, że pochodzący z USA papież powinien być mu wdzięczny, bo nigdy nie zostałby wybrany, gdyby prezydentem był ktoś inny. „Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, że Iran ma broń jądrową” – napisał prezydent USA w Truth Social.

Źr. dorzeczy.pl