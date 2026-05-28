Nie dobiegł końca konflikt USA i Izraela przeciwko Iranowi, a już na horyzoncie rysuje się widmo nowej wojny. Prezydent USA Donald Trump skierował groźbę w kierunku Omanu. Zagroził „wysadzeniem w powietrze” tego państwa, jeśli w sprawie cieśniny Ormuz stanie po stronie Iranu.

Podczas środowego spotkania z dziennikarzami Donald Trump zagroził, że zaatakuje swojego sojusznika, jeśli ten nie „zachowa się” zgodnie z polityką zagraniczną USA. Podkreślił, że cieśnina Ormuz powinna pozostać otwarta dla wszystkich.

„To wody międzynarodowe i Oman będzie zachowywał się tak samo jak wszyscy inni, albo będziemy musieli ich wysadzić w powietrze. Rozumieją to i nic im nie będzie” – mówił Trump.

Choć pojawiły się głosy, że Trump się przejęzyczył i rzekomo chodziło mu o inne państwo, to jednak w czwartek wszelkie wątpliwości rozwiał sekretarz skarbu Scott Bessent. Również on zagroził Omanowi agresją, jeśli ten poprze pomysł pobierania opłat za przekraczanie kluczowej cieśniny.

„W szczególności Oman powinien wiedzieć, że Departament Skarbu USA będzie agresywnie atakował każdy podmiot zaangażowany – bezpośrednio lub pośrednio – w ułatwianie pobierania opłat drogowych w cieśninie Ormuz, a wszyscy zaangażowani partnerzy zostaną ukarani” – pisał na platformie X Bessent.

Źr. Polsat News