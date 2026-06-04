Sławomir Mentzen usłyszał wywiad z minister kultury Martą Cienkowską i nie wytrzymał. Nazwał ją „Januszem biznesu, największym w Polsce”. Dodał również, że posługuje się manipulacjami.

Mentzen na swoim kanale YouTube odniósł się do wywiadu z Cienkowską. „Zobaczyłem dzisiaj wywiad pani minister Marty Cienkowskiej w „Graffiti” w Polsacie z Marcinem Fijołkiem i uznałem, że trzeba to skomentować, ponieważ dawno nie widziałem tak kuriozalnego wywiadu jakiegoś polskiego ministra” – powiedział.

Cienkowska mówiła o dopłatach do emerytur dla artystów. Wskazywała, że pieniądze nie będą pochodzić z dodatkowych składek. „A skąd pieniądze są w budżecie? Nie wiem. Z podatków są w budżecie, z długu, które potem będziemy spłacać z własnych podatków” – punktował Mentzen.

„Pani uważa, że jak pieniądze są w budżecie, znalazły się tam magicznie – nikt ich tam nie wpłacił i do nikogo nie należą. To nie jest tak, że my musimy dopłacać coś do artystów, bo kultura to zarabia sama na siebie” – kontynuował Mentzen.

Polityk Konfederacji zwrócił też uwagę, że umowy o dzieło z artystami najczęściej podpisuje państwo. „Jeżeli oni zarabiają na umowie o dzieło i nie płacą składek, to kto im te umowy o dzieło z nimi podpisuje?” – pytał retorycznie. „No, widzimy, że 0,7 proc. PKB idzie na kulturę, czyli zakładam, że w sporej mierze to państwo zawiera te umowy o dzieło” – dodał.

„Państwo polskie zawiera z nimi systemowo umowy o dzieło, a potem ma pretensje, że przedsiębiorcy na wolnym rynku, którzy muszą na siebie zarobić, którzy mają jakieś ograniczenia, którzy działają na zysku, że oni śmią optymalizować koszty zatrudnienia. Coś, co systemowo robi państwo polskie w zakresie kultury. Więc pierwsza rzecz – to pani Cienkowska jest „Januszem biznesu”, największym w Polsce, który systemowo zatrudnia ludzi na umowie o dzieło i nie płaci za nich składek” – powiedział Mentzen.

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Źr. Polsat News