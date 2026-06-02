Skolim bardzo ostro zareagował na rządowy pomysł dopłat do emerytur dla artystów. Padły nawet niecenzuralne słowa. Gdy wybuchła burza, nie zmienił swojego zdania i przedstawił kolejne argumenty.

Podczas swojego pikniku w Czermsze Skolim ostro wypowiedział się na temat dopłat do emerytur dla artystów. „Pojechałem dzisiaj na live o tych k***ach artystach. Domagają się emerytur, a dzieci oczekują na zbiórki. Państwo polskie nie ma na zbiórki, a artyści albo ci starzy przechlali całą karierę, prz***ali, albo ci młodzi robią taką ch***wą muzykę, że nikt tego nie chce oglądać, a domagają się naszych pieniędzy” – mówił muzyk.

„Jak mają nasze pieniądze iść, to na dzieci, na drogi, a nie na jakieś ku**y i ćp**ów. Dobrze mówię? Nigdy na to nie pozwolę” – grzmiał Skolim. „Ja gram 503 koncerty w roku w całej Polsce. Bawię ludzi, rozweselam. Różną muzykę ludzie robią, taneczną, mniej taneczną. Ale nie można wyciągać rąk po pieniądze, które się nie należą, bo dzieci potrzebują” – kontynuował.

„Zbiórki są, k***a, dzieci chorują na raka. Wspieramy wszystkich. Pieniądze muszą u nas w Polsce zostać. (…) Nawet grosza nie dam na to, żeby szło za granicę, ale nasze polskie dzieci, nasi emeryci i renciści mają mieć jak najlepiej. I za to wypijmy, panowie” – podsumował Skolim.

Wybuchła burza. Środowisko artystów ostro skrytykowało muzyka, ale Skolim nie odpuszcza. Odniósł się do zarzutów pod swoim adresem. „Nie na paliwie Skolim uznanie ludzi zdobył, znaczy teraz tak. Nie na kiełbasie czy perfumach. Finalnie też oczywiście, bardzo się cieszę, bo to wszystko jest mega sukcesem. Natomiast 26 złotych płyt, 16 platyn, cztery diamenty… z muzyki mnie ludzie poznali, nie z dram, nie ze świecenia d**ą, nie z wyzywania innych ludzi, czasem się odpalam” – powiedział. „Ludzie mnie poznali na muzyce i to jest najważniejsze i za to chciałem wszystkim podziękować” – dodał.

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Źr. Dorzeczy.pl