Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian, które mogą oznaczać wyższe koszty wypoczynku w popularnych miejscowościach turystycznych. Resort proponuje podniesienie maksymalnych stawek opłaty miejscowej i uzdrowiskowej pobieranej od turystów za każdy dzień pobytu.

Zgodnie z projektem maksymalna opłata miejscowa wzrosłaby z obecnych 3,46 zł do 3,56 zł za dobę. Z kolei w miejscowościach uzdrowiskowych stawka miałaby zostać podniesiona z 4,89 zł do 5,03 zł dziennie.

Zmiany obejmą również opłatę uzdrowiskową. Jej maksymalna wysokość ma wzrosnąć z 6,67 zł do 6,86 zł za dobę. Choć podwyżki nie są duże, przy dłuższych pobytach mogą przełożyć się na wyższe koszty wakacyjnych wyjazdów. Projekt zakłada także uproszczenie systemu poboru opłat. Obecnie zajmują się tym wyznaczeni przez samorządy inkasenci. Po zmianach obowiązek pobierania należności przejmą właściciele hoteli, pensjonatów, apartamentów oraz innych obiektów noclegowych.

Resort chce również zlikwidować konieczność ustalania celu pobytu turysty. Obecnie osoby podróżujące służbowo w wielu miejscowościach są zwolnione z opłat. Nowe przepisy mają uprościć procedury i ujednolicić zasady poboru należności. Projekt przewiduje jednocześnie zwolnienie z opłat miejscowych i uzdrowiskowych osób przebywających w danej miejscowości dłużej niż 30 dni. Samorządy otrzymają też większą swobodę w ustalaniu ulg, m.in. ze względu na wiek turysty, cel pobytu czy lokalizację obiektu noclegowego.

W projekcie znalazła się również zmiana dotycząca podatku od czynności cywilnoprawnych. Limit wartości transakcji zwolnionych z tego podatku ma wzrosnąć z 1 tys. do 3 tys. zł, co oznacza, że więcej drobnych sprzedaży nie będzie wymagało jego opłacania. Jeżeli projekt przejdzie cały proces legislacyjny, nowe stawki opłat miejscowych i uzdrowiskowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Część przepisów ma jednak wejść w życie już po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy.

źródło: se.pl

