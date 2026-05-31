Nie milkną echa meczu Polska-Ukraina rozgrywanego we Wrocławiu. Co ciekawe, na pierwszym planie wcale nie jest niekorzystny dla polskiej kadry wynik.

Biało-czerwoni ulegli naszym wschodnim sąsiadom 0:2. Reprezentacja Polski nie zanotowała najlepszego meczu, jednak – w obliczu innych wydarzeń – fatalny rezultat zszedł nieco na dalszy plan. Wszystko ze względu na zachowanie kibiców na trybunach stadionu we Wrocławiu.

Ci postanowili dać wyraz swojego niezadowolenia wobec ostatnich wydarzeń na Ukrainie. Chodzi niedawną decyzję prezydent tego kraju, Wołodymyra Zełenskiego, o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. Temat wywołał w Polsce duże kontrowersje ze względu na historyczne skojarzenia związane z działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii i zbrodniami dokonanymi na Polakach podczas II wojny światowej.

Polscy kibice gwizdali podczas wyczytywania składów ukraińskiej reprezentacji, a także w trakcie hymnu narodowego rywali. Nie były to jednak jedyne momenty. Internauci zamieszczają w sieci kolejne nagrania. Na jednym z nich widać, że kibice wygwizdywali piłkarzy z Ukrainy także wtedy, gdy ci przeprowadzali akcję.

Potężne gwizdy i buczenie Polaków na ukraińskich piłkarzy nie pojawiło się tylko na początku meczu.



Trwa konsekwentnie cały czas i nie jest to kibicowska gra na zdeprymowanie przeciwnika.



To efekt potraktowania Polski przez Prezydenta Ukrainy gorzej niż kremlowskie śmieci. pic.twitter.com/ndv0BuhIjA — Max Hübner (@HubnerrMax) May 31, 2026

Sprawa odbiła się również echem w polskiej polityce. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wcześniej podjęcie inicjatywy dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego – najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, które ukraiński przywódca otrzymał w 2023 roku.

