Podczas meczu Polska-Ukraina kibice zgromadzeni na stadionie wygwizdali hymn gości. Sytuacja odbiła się szerokim echem w przestrzeni publicznej.

Według komentujących wydarzenie reakcja części publiczności mogła być związana z niedawną decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych honorowego imienia „Bohaterów UPA”. Temat wywołał w Polsce duże kontrowersje ze względu na historyczne skojarzenia związane z działalnością Ukraińskiej Powstańczej Armii i zbrodniami dokonanymi na Polakach podczas II wojny światowej.

Podczas transmisji z meczu, w momencie, gdy część kibiców wygwizdywała hymn Ukrainy, pokazano zbliżenie na twarze zawodników zza naszej wschodniej granicy. Ci zachowywali spokój i raczej nie zwracali uwagi, przynajmniej na pierwszy rzut oka, na reakcję publiczności.

Warto również zwrócić uwagę, że wszyscy zawodnicy reprezentacji Ukrainy, w geście solidarności z walczącymi na froncie żołnierzami, owinięci byli narodowymi flagami. Był to symbol jedności w obliczu trwającej wojny z Rosją.

Przed meczem Polska — Ukraina we Wrocławiu kibice wygwizdali nazwiska ukraińskich reprezentantów oraz hymn Ukrainy. Pokazali, co sądzą o gloryfikacji UPA. pic.twitter.com/5dK1o4MgVe — Ekonomat (@ekonomat_pl) May 31, 2026

