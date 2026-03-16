Lider Konfederacji Krzysztof Bosak ostro skrytykował wybór sześciorga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Jego zdaniem procedura została złamana, a prezydent Karol Nawrocki ma pełne podstawy, by nie przyjąć od nich ślubowania.

W programie „Poranna rozmowa” Radia RMF FM Bosak stwierdził wprost, że wybór sędziów jest obarczony poważną wadą prawną. – W oczywisty sposób naruszyli regulamin Sejmu, który wskazuje, że od momentu złożenia kandydatur do momentu głosowania powinien minąć tydzień, a oni zrobili to w dwa dni – powiedział. Dodał, że cała procedura wyglądała na chaotyczną i niedbałą: – Nie wiem, czy oni to przeoczyli, wydaje mi się, że chyba nie dbali za bardzo o te wszystkie rzeczy związane z przygotowaniem. W każdym razie jest to obarczone wadą i myślę, że prezydent ma podstawy do tego, żeby nie przyjąć ślubowania.

Prezydent ma prawo blokady?

Bosak jasno zasugerował, że Karol Nawrocki powinien skorzystać z tej prawnej luki i odmówić zaprzysiężenia nowych sędziów. Zdaniem lidera Konfederacji to jedyny sposób, by nie legitymizować wadliwego wyboru dokonanego 13 marca. Sejm wybrał sędziów po przyjęciu specjalnej uchwały, która miała „naprawić” Trybunał i przywrócić jego bezstronność według standardów międzynarodowych. Dlatego Bosak uważa, że zamiast naprawy wyszło kolejne naruszenie prawa.

Kontekst polityczny

To już kolejny spór wokół Trybunału Konstytucyjnego po zmianie władzy. Konfederacja konsekwentnie kwestionuje działania obecnej większości sejmowej, zarzucając jej łamanie procedur i konstytucji. Bosak podkreśla, że prezydent jako strażnik konstytucji ma obowiązek zareagować. Jednak na razie Pałac Prezydencki nie zajął stanowiska w sprawie ewentualnego odmówienia ślubowania.

Źródło: Onet