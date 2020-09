Krzysztof Kowalewski to jeden z najbardziej znanych polskich aktorów starszego pokolenia. Niedawno media społecznościowego obiegło jego zdjęcie, na którym artysta nie wygląda najlepiej.

Krzysztof Kowalewski to prawdziwa gwiazda polskiego kina. Aktor zasłynął przede wszystkim z ról filmach Stanisława Barei. Starsi widzowie mogą pamiętać go z występów w takich produkcjach jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz” czy kultowy „Miś”. Później, już po upadku komunizmu, Kowalewski wcielał się m.in. w rolę Zagłoby w filmie „Ogniem i Mieczem”.

Aktor cieszy się bardzo dużą estymą wśród widzów. Ci doceniają bowiem jego talent komediowy i z zapartym tchem oglądają jego kolejne role. Ostatnio fani artysty zaczęli mieć jednak powody do niepokoju.

Chodzi o zdjęcie Kowalewskiego, które trafiło do sieci. Widać na nim, że aktor wyraźnie schudł i najprawdopodobniej porusza się o lasce.

Krzysztof Kowalewski mocno się zmienił. Fani są zaniepokojeni

Serwis o2.pl informuje, że Kowalewski „znacząco podupadł na zdrowiu”. „Od lat zmagał się z otyłością, w kwietniu media donosiły, że aktor miał kłopoty z sercem i wylądował w szpitalu” – czytamy na łamach portalu.

Zdjęcie, na którym widać Kowalewskiego w nie najlepszym stanie zdrowotnym, zamieścił w sieci dziennikarz tygodnika „Polityka”, Juliusz Ćwieluch. Dołączył do niego opis, który zachęca do przeczytania wywiadu z aktorem.

„Krzysztof Kowalewski stracił parę kilogramów, co jak wiecie z filmów, w których grał dla Polski jest kłopotem, bo każdy Polak jest na wagę mięsa. To co mówi w najbliższym (od środy w kioskach) numerze Polityki też jest kłopotem dla Polski. Bo mówi jak jest. Czytajcie, bo tych mądrych i wspaniałych ludzi wcale nie ma tak wielu. I to nie tylko w przeliczeniu na kilogramy” – pisze Juliusz Ćwieluch pod zdjęciem Krzysztofa Kowalewskiego.

Krzysztof Kowalewski stracił parę kilogramów, co jak wiecie z filmów, w których grał dla Polski jest kłopotem, bo każdy… Opublikowany przez Juliusza Ćwielucha Poniedziałek, 7 września 2020

Pod wpisem, który zamieścił Ćwieluch pojawiło się oczywiście wiele komentarzy. Internauci wspierali aktora. „Gorąco pozdrawiam. Myślę, że stracił Pan kilogramy, ale nie wspaniałe poczucie humoru” – napisała jedna z komentujących kobiet.