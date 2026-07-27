Obywatel Izraela został tymczasowo aresztowany po dramatycznym zdarzeniu, do którego doszło w Łodzi. Według śledczych 34-latek miał celowo potrącić rowerzystę, a następnie najechać na niego samochodem. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń nogi, a podejrzanemu grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Do zdarzenia doszło 22 lipca przy ulicy Krótkiej w Łodzi. Jak przekazała policja, kierujący mercedesem wjechał na wyznaczoną drogę dla rowerów, zmuszając 48-letniego cyklistę do gwałtownego hamowania i zmiany toru jazdy. Gdy rowerzysta zwrócił kierowcy uwagę, sytuacja przerodziła się w brutalny atak.

Według Prokuratury Okręgowej w Łodzi obywatel Izraela najpierw cofnął samochodem i potrącił rowerzystę, a następnie ruszył do przodu, po czym ponownie cofnął i celowo uderzył w pokrzywdzonego, najeżdżając na niego. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez monitoring.

W wyniku ataku 48-latek doznał ciężkich obrażeń, w tym otwartych złamań kości lewej nogi po zgnieceniu stopy kołem samochodu.

Obywatel Izraela celowo potrącił rowerzystę

Po zdarzeniu kierowca odjechał z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy rannemu. Policjanci zatrzymali go następnego dnia w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas przeszukania jego mieszkania znaleziono ponad 200 gramów marihuany.

Badania wykazały, że obywatel Izraela prowadził samochód pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków oraz posiadania znacznej ilości środków odurzających. Nie przyznał się do winy.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 34-latka trzymiesięcznego tymczasowego aresztu. Prokuratura wskazała m.in. na obawę ucieczki, podkreślając, że podejrzany jest obywatelem innego państwa. Za zarzucane mu czyny grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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