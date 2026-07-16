Po ogłoszeniu wyroku w sprawie tragicznego wypadku na Trasie Łazienkowskiej sędzia Maciej Mitera wygłosił mocne uzasadnienie. Zwracając się bezpośrednio do Łukasza Żaka, wyraził nadzieję, że pobyt w więzieniu będzie dla niego czasem refleksji i zmiany postawy.

Sąd uznał, że nie ma żadnych wątpliwości co do winy oskarżonego i skazał 29-latka na 20 lat pozbawienia wolności. Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 15 lat kary. Otrzymał również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wypłaty wysokich zadośćuczynień rodzinie ofiary.

W uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera podkreślił, że liczy na resocjalizację skazanego. – Uważam, że będzie to dla pana jakaś refleksja. Wierzę w polski system penitencjarny. Wierzę, że tam pana nauczą. Ale mało tego. Przykro mi jest to mówić, jednak tam powinni pana nauczyć zwykłej kindersztuby. Testował pan moją cierpliwość wiele razy. Myślę, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie – powiedział.

Według relacji z sali sądowej Łukasz Żak spokojnie wysłuchał wyroku. Podczas jego ogłaszania miał spuszczoną głowę i nie okazywał emocji.

Łukasz Żak skazany na 20 lat, sędzia właśnie słusznie gruzuje Żaka:



„Co trzeba mieć w głowie żeby rozpędzić Arteona do ponad 200 km/h. Zrobił Pan to z premedytacją. Chciał Pan komuś zaimponować? Panie Żak, na tą karę pracował Pan latami” pic.twitter.com/q3WLWpnbgV — chrzanik (@chrzanikx) July 16, 2026

Do tragedii doszło 15 września 2024 roku na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Według ustaleń biegłych Łukasz Żak jechał Volkswagenem z prędkością około 226 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 80 km/h. Był nietrzeźwy, a podczas jazdy nagrywał telefonem swoją brawurową jazdę. W wyniku zderzenia z Fordem zginął 37-letni pasażer drugiego auta, a ranne zostały jego żona, dwoje dzieci oraz pasażerka Volkswagena. Po wypadku oskarżony uciekł z miejsca zdarzenia z pomocą znajomych i został zatrzymany dopiero w niemieckiej Lubece na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

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