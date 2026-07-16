Do zdarzenia doszło w centrum Bytowa w czwartek. To właśnie wtedy grupa trzech mężczyzn w wieku 28, 30 i 37 lat pobiła 36-latka i 44-letnią kobietę. W wyniku doznanych obrażeń, poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie niestety zmarł.

Komunikat w tej sprawie wydała Komenda Policji w Bytowie. Wskazano w nim, że funkcjonariusze natychmiast po zdarzeniu podjęli czynności, których celem było wyjaśnienie całej, tragicznej sprawy. Efektem ich działań było zatrzymanie osób, które dopuściły się tego czynu.

– Na miejscu pracował technik, który przeprowadził szczegółowe oględziny i zabezpieczył materiał dowodowy. Śledczy przesłuchali również świadków zdarzenia. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do ustalenia tożsamości napastników i ich zatrzymania – napisano.

Wiadomo również, że Ukraińcy zostali doprowadzeni do prokuratury. Na miejscu usłyszeli zarzuty. – Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty udziały w pobiciu, którego następstwem był ciężki uszczerbek na zdrowiu. Już wykonaniu niezbędnych czynności procesowych z zatrzymanymi pobity 36-latek w sobotni wieczór zmarł. Szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia nadal badane są przez bytowskich śledczych pod nadzorem prokuratora – czytamy.

Sprawcom grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu trzech napastników zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące.

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